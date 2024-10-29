Фигуру не спасут: какие фрукты нельзя назвать диетическими

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые из них содержат слишком много сахара.

Некоторые фрукты и ягоды отличаются высокой калорийностью и могут препятствовать похудению. Какие продукты обладают наибольшей энергетической ценностью, изданию Газета.ру рассказала врач-диетолог Елена Устинова.

Калорийность зависит от количества углеводов. Чем их больше, тем выше энергетическая ценность продукта. В большинстве случаев на 100 граммов фруктов или ягод приходится примерно десять граммов микроэлементов. Но в бананах, винограде, хурме и авокадо их содержание повышено.

«Лидером из них являются бананы, где на 100 граммов приходится примерно 20 граммов углеводов. Поскольку вес одного банана (в кожуре) составляет около 200 граммов, то на один фрукт приходится около 200 калорий», — рассказала диетолог.

По ее словам, больным сахарным диабетом необходимо ограничивать потребление этого продукта. Считается, что лучше выбирать недозрелые, зелено-желтые бананы, в них меньше углеводов и больше клетчатки.

Вторым по калорийности считается виноград. На 100 граммов приходится около 15-20 граммов углеводов. Помимо высокой энергетической ценности, виноград богат антиоксидантами — ресвератролом и кверцетином, — которые помогают организму бороться со свободными радикалами.

Третье место занимает хурма, которая содержит 20 граммов сахаров на 100 граммов ягоды. Из-за большого количества сахарозы его рекомендуют употреблять умеренно, особенно людям с диабетом и лишним весом.

Также врач советует осторожнее относиться к авокадо и сухофруктам.

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