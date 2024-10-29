В России начнет работать Единый реестр воинского учета

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

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Весенний призыв в этом году был последним «нецифровым» в России.

Теперь встать на обязательный воинский учет (ВУ) можно будет удаленно. С 1 ноября этого года в России заработает Единый электронный реестр воинского учета. Цифровая картотека поможет работодателям ускорить проверку данных военнообязанных сотрудников в компаниях. О том, как будет работать система и что стоит знать о ней, выяснили «Известия».

По закону «О воинской обязанности и военной службе» постановкой и снятием с воинского учета в России занимаются военные комиссары. Военкоматы собирают все сведения о военнообязанных, которые предоставляют граждане, органы местного самоуправления и работодатели. Прежде эти данные хранились преимущественно в бумажном виде.

Реестр вводится в использование в несколько этапов. Первый — с 27 апреля по 31 октября 2024 года. Минцифры РФ создает особую систему, которая должна соответствовать заданию: Минобороны, ФСТЭК, ФСБ, СФР и ФСО. Это необходимо для ознакомления и выявления возможных технических ошибок.

Второй этап — с 1 ноября Минцифры передаст данные реестра Минобороны РФ. С этого момента система фактически начнет работать.

Весенний призыв 2024 года стал последним «нецифровым» в России. Как следует из заявления главы Минцифры Максута Шадаева, этой осенью новые призывники будут получать повестки в электронном формате. По сути, цифровая картотека — дополнение к порталу «Госуслуги» только исключительно для целей Минобороны.

«Цель создания реестра — систематизировать сведения о россиянах, состоящих на воинском учете, и сделать так, чтобы информация о них актуализировалась в режиме онлайн. Гражданам не нужно будет сообщать в военкомат об изменении семейного положения, места работы, прописки и так далее», - объяснил Шадаев.

Благодаря цифровому воинскому реестру будет ускорен процесс постановки и снятия с ВУ, а также будет происходить актуализация данных, рассылка повесток и прочие решения Минобороны. Гражданам предоставят доступ к реестру через «Госуслуги». В личный кабинет придет соответствующее письмо. В будущем в систему можно будет войти через ЕСИА.

Система направленных (врученных) повесток заработает с 1 ноября. Она будет автоматически формировать извещения и хранить данные всех направленных копий (в том числе бумажных). Реестр будет работать на базе реестра ВУ. Получить выписку из него можно будет через подтвержденную на «Госуслугах» учетную запись.

Цифровой ресурс содержит общие сведения о гражданине, дату направления и вручения повестки, а также информацию о временных ограничительных мерах.

Компании, начиная с 1 ноября этого года, обязаны предоставлять в военкоматы отчетности через ВУ.

Также через него они смогут: сделать план работы по проведению учета, списки сотрудников, которые подлежат первоначальной постановке на учет, получить сведения о статусе работника компании (увольнение и приеме), сведения о неисполнении обязанностей в области ВУ и списки для сверки данных о работниках.

Бумажные повестки работодатель обязан вручить получателю на подпись не позднее, чем за три дня до даты явки в военкомат. Работодатель обязан передать вызов, ведь по истечении семи дней после размещения в реестре или на «Госуслугах» он автоматически считается врученным. В противном случае работодатель обязан будет заплатить штраф в диапазоне от 40 до 400 тысяч рублей.

В реестре будет находится 50 видов данных о военнообязанном, начиная с ФИО и заканчивая наличием статуса ИП.

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