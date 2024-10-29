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Оппозиция «нажала на спусковой крючок» протеста и улицы заполонили толпы молодежи, куда также прибыли представители Евросоюза.

Фокус европейского внимания сдвинулся в сторону Грузии, где накануне вечером оппозиция провела массовую акцию протеста. Ее участники, придерживающиеся прозападных взглядов, заявили о фальсификации итогов парламентских выборов, победу на которых одержала партия «Грузинская мечта» — она выступает, например, за нормализацию отношений с Россией. Подогреваемые европейскими грантами активисты потребовали провести новое голосование, а затем разошлись. Из Тбилиси — репортаж корреспондента «Известий» Станислава Григорьева.

Улица перед грузинским парламентом запружена людьми. В толпе — флаги Евросоюза, Грузии и Украины. Ораторы на сцене сменяют друг друга практически без пауз.

Грузинская оппозиция «нажала на спусковой крючок» протеста. Их не устраивает результат выборов, которые прошли 26 октября. Причем возглавляет это движение президент республики Саломе Зурабишвили. Она поддерживает вступление страны в Европейский союз, вошла в жесткое противостояние с партией «Грузинская мечта», весь день раздавала интервью западным журналистам и уже нашла виновных в своих неудачах.

«Мы стали не только свидетелями, но и жертвами того, что можно охарактеризовать только как российскую спецоперацию — новую форму гибридной войны, развязанной против нашего народа и нашей страны», — заявила грузинский лидер.

Оппозиционные партии, поддерживающие Зурабишвили, призывают к бойкоту парламента и новым выборам. За ними — мощная поддержка еврочиновников, которые тоже недовольны неправильными, по их мнению, выборами в Грузии.

«В течение нескольких лет народ Грузии боролся на пути к свободе и демократии! У них есть право знать, что произошло на этих выборах, у них есть право знать, что все нарушения в ходе голосования изучены и что проведено тщательное расследование», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Митинг перед парламентом гремел три часа. Среди протестующих было много молодежи, которая, в отличие от старшего поколения, уже не говорит по-русски. Только по-грузински или по-английски.

«Я думаю, вы и сами знаете, какая сейчас ситуация. Правительство сфальсифицировало свою победу на выборах. С помощью этих протестов мы хотим показать, что не хотим быть частью России. Мы хотим быть независимыми, мы не хотим такое правительство. Мы хотим быть частью Европейского союза», — поделилась студентка по имени Анумалия.

Впрочем, незадолго до протеста, днем, звучали и другие мнения. В основном от старшего поколения.

Появилась информация о прибытии в Тбилиси экстремистов из Украины. В толпе было очень много флагов этой страны.

По всей видимости, полицейские уже учли опыт предыдущих столкновений возле парламента, и встали буквально живой стеной на улице, которая ведет внутрь правительственного квартала. Меры безопасности предприняты беспрецедентные.