Фото, видео: www.globallookpress.com/Andriy Andriyenko; 5-tv.ru

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Теперь сотрудники ТЦК приходят в элитные заведения и прямо домой. На фронт отправляют даже инвалидов.

Чтобы отправлять на бойню как можно больше своих собственных граждан, киевский режим проводит фактически тотальную мобилизацию. Мужчин хватают на улицах, в магазинах, на концертах и в ресторанах.

А теперь еще военкоматы, СБУ, разведка и полиция будут обмениваться данными об уклонистах через электронную систему. В украинском Минобороны таким образом надеются сделать процесс призыва на службу «более справедливым и эффективным».

Иными словами, «ухилянты» теперь полностью под колпаком. Но даже угроза уголовного преследования не останавливает мужчин от попыток избежать отправки на фронт. Корреспондент «Известий» Максим Прихода рассказал подробности.

Теперь стараниями Зеленского Сумы — это прифронтовой город. В руках протестующих — украинские флаги и плакаты, на которых главный вопрос: сколько еще жизней готов Зеленский сжечь в пламени конфликта?

Отлов мужчин призывного возраста продолжается по всей стране. Облавы на каждом шагу. Суровая украинская реальность: выйти за хлебом и уехать на фронт. Кадры принудительного отлова «пушечного мяса» прямо на улицах давно расходятся по Сети, и украинские власти решили с этим бороться. Нет, не с насильственной, как говорят здесь, «могилизацией», а с видео. Одесский суд вынес первый приговор: пять лет тюрьмы за съемку «мобилизационных мероприятий».

«У нас в роликах, которые попадают в интернет, освящается только та информация, которая на руку нашему врагу. Хотя такие случаи бывают, и мы проводим проверки», — рассказал начальник Одесского областного ТЦК Юрий Пуйко.

Хотя, казалось бы, что тут проверять: мужчина отказывается ехать с нарядом ТЦК — так на Украине называют сотрудников военкоматов. Его сначала валят на землю, затем пытаются приковать к столбу. Причем, судя по документам, он — инвалид.

С инвалидностями связан скандал, из-за которого Зеленский уволил генпрокурора Костина. Тот оформлял поддельные справки сотрудникам прокуратуры и других служб. Тем временем на фронт забирают таких бойцов.

«Вместо того, чтоб командир его отправил в ВЛК на лечение, он его отправил в штурмовую группу. У него, получается, осталось, 50% мозга», — рассказывает женщина, сопровождающая родственника в инвалидной коляске.

После провала курской авантюры и презентации так называемого «плана победы» единственный способ продолжать войну для Зеленского — это поставить под ружье как можно больше мужчин. Об этом пишет The Wall Street Journal:

«Украина расширяет свою сеть по поиску людей для укрепления своих потрескавшихся линий фронта. Выборочные проверки проводят в престижных заведениях, включая концертные залы и закусочные», — пишет издание.

Поэтому ловят на концертах, в ресторанах, вламываются домой. И сами ТЦК говорят: «Это мы еще по-хорошему, надо жестче!».

«Боже, схватили и бросили! А где ты был три года? Я бы еще по хребту дал и влупил еще больший штраф», — заявил командир минометной батареи ВСУ Виталий Коростинский.

Путь на фронт почти всегда один. Сначала — неудачная встреча с сотрудником.

«Забирают просто вот так на улицах как собак. Реально, запихивают в „бусик“, отправляют», — вспоминает военнопленный Сергей Козуб.

Затем, тех, кто воевать отказывается, отвозят в подвалы, где силой заставляют подписать, по сути, собственный смертный приговор.

Для мужчин призывного возраста границы закрыты, так что вариантов спасись — два. Первый — сидеть дома, что и делают миллионы украинских мужчин. Второй — бежать через леса и поля, как парень, который сначала вышел на пикет с плакатом «ТЦК ворует людей», затем смог пробраться в Румынию.

У тех же, кому встречи с ТЦК избежать не удалось, путь спасения всего один — через линию фронта, к позициям российских солдат, с белым флагом, без оружия и с поднятыми руками.