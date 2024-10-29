Дрейфовавшего 67 дней в Охотском море Пичугина выписали из больницы

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Вместе оказался единственным выжившим — все это время он находился лодке с телами погибших родных.

Михаила Пичугина, который дрейфовал больше двух месяцев в Охотском море, выписали из Магаданской областной больницы.

Медики оценили его состояние как удовлетворительное и разрешили перелет. Сегодня он отправится сначала в Москву, а оттуда в Улан-Удэ, по месту жительства.

Психологическое состояние Пичугина у врачей опасения не вызывает. Для скорейшего восстановления ему назначили прием витаминов и микроэлементов, а также усиленное питание.

«Сегодня состоянию его ничего не угрожает, состояние стабильное, по всем анализам компенсирован», — рассказал министр здравоохранения и демографической политики Магаданской области Александр Витько.

«Сейчас он прибудет в Улан-Удэ, где мы ему будем предлагать реабилитацию необходимую. Правительство Республики Бурятия будет компенсировать затраты на дорогу, транспортные расходы», — пояснила министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Напомним, что лодку, на которой Михаил Пичугин с братом и племянником отправился в путешествие, 15 октября обнаружили рыбаки в акватории Охотского моря. После поломки двигателя судно дрейфовало в открытом море 67 дней. Михаил оказался единственным выжившим.