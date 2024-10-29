Спустя год после смерти: родные продали особняк Мэттью Перри в Лос-Анджелесе

Фото: www.globallookpress.com/Offspring Entertainment

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Новый владелец будет использовать здание под инвестиции.

Спустя год после смерти актера Мэттью Перри, известного по роли в сериале «Друзья», его дом в элитном районе Пасифик-Палисейдс в Лос-Анджелесе был продан. Об этом сообщила газета The New York Times.

Теперь здание 1965 года постройки принадлежит кинопродюсеру Аните Верме-Лаллиане. Она приобрела его под инвестиции за восемь с половиной миллионов долларов. Общая площадь здания составляет 325 квадратных метров. Интерьер особняка выполнен в стиле модерн середины XX века.

Особняк еще при жизни актера был подвергнут капитальной реконструкции, в ходе которой был полностью изменен задний двор. Там появился бассейн с джакузи, окруженный красным светодиодным светильником в форме летучей мыши. Этот символ когда-то использовался в качестве сигнала для вызова героя комиксов о Бэтмене.

Мэттью Перри ушел из жизни 28 октября 2023 года. Ему было 53. Официально причиной смерти называли сердечный приступ. Согласно данным следствия, за несколько часов до смерти актер играл в пиклбол (вид спорта, сочетающий элементы бадминтона и тенниса — Прим. ред.). После игры он вернулся домой и перестал отвечать. Личный помощник нашел его через несколько часов в джакузи в бессознательном состоянии. Тогда была версия, что актер уснул во время отдыха и утонул.

Однако медицинская экспертиза показала, что основными факторами, которые привели к смерти знаменитости, стали утопление, ишемическая болезнь сердца и наличие в организме следов химических веществ. В его крови обнаружили большую дозу кетамина. Этот препарат используют при лечении депрессии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что врач Мэттью Перри признался в причастности к смерти звезды «Друзей».