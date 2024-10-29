«Заменят меня»: Лариса Долина высказалась о молодых артистках
Лариса Долина высказалась о молодых артистках
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯЭдуард Корниенко; 5-tv.ru
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Намерена ли певица конкурировать с ними?
Народная артистка РФ Лариса Долина рассказала, что думает о молодых артистах. Исполнительница призналась, что ей важно быть уверенной в том, что ей на смену придут талантливые люди.
«Какое-то время я еще побуду, но мне надо знать, что после меня придут новые молодые люди, которые заменят меня, внесут свою яркую, искрометную лепту в творческое развитие. Новые имена нужны всегда. И чем больше их будет, тем лучше. Люди хотят слышать новые имена. Хорошо, что мы есть, но будет здорово, если появится новые», — прокомментировала певица корреспонденту 5-tv.ru на фестивале «Имена России» в Государственном Кремлевском Дворце.
Долина отметила, что подобные фестивали очень важны для шоу-бизнеса. И она всегда очень искренне радуется за молодых и талантливых исполнителей, которые только начинают свой путь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд арестовал второго фигуранта дела о мошенничестве с квартирой Долиной.