«В правом полушарии есть очаг»: что случилось с маленьким сыном Саши Черно

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Ребенок звезды «Дома-2» уже несколько раз оказывался в реанимации.

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Иосиф Оганесян раскрыл возможный диагноз сына Стефана. Четырехлетний мальчик пару недель назад оказался в реанимации после внезапного приступа. Обследования медиков точного диагноза пока не показали, но у отца ребенка появилось свое предположение относительного здоровья наследника.

«Надеюсь, в субботу мы сделаем МРТ и уже получим более раскрытую картину. Если там, конечно, ничего не будет, это, получается, нужно уже делать генетику. У меня по генетике эпилептиков нет. Вот что касается линии Саши, не знаю. Я верю в лучшее. Надеюсь на лучшее», — написал Оганесян в социальной сети.

При этом он отметил, если диагноз подтвердится, то станет еще одним, помимо недоразвития речи второго уровня у Стефана и дизартрии. Но уже сейчас медики обнаружили некое воспаление в головном мозге.

«Сейчас вот решим вопрос с эпилепсией, есть ли она, нет ее, из-за чего идут приступы, потому что у нас, получается, в правом полушарии есть очаг, и нужно понять, что именно за очаг», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за сколько экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук купила машину.

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