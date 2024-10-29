«Мы редко видимся»: Дмитрий Колдун посвятил песню своей самой любимой женщине

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Певец признался, что расстояние мешает им проводить время чаще, чем хотелось бы.

Певец Дмитрий Колдун выпустил новую песню «Мама». В интервью корреспонденту 5-tv.ru он рассказал, почему решил посвятить новую композицию именно ей. На фестивале «Имена России», который проходил в Государственном Кремлевском дворце, артист отметил, что за последние годы теме родителей посвятили не так много песен.

«Последнее время теме родителей не так много посвящено песен. И очень хорошо, что мы возвращаемся к этому творчеству. Потому что, во-первых, это Год семьи. Во-вторых, так вышло в моей жизни, что я разделен с мамой, мы редко очень видимся. Поэтому на меня „накатило“, я сидел дома и решил написать песню. Она родилась у меня очень быстро, потому что я знал, о чем писать», — поделился певец.

Дмитрий Колдун выпустил новую песню в начале октября. В ней он признается в любви к своей маме и размышляет над ценой, которую она отдала за то, чтобы он появился на свет.

«Никто не знает, сколько стоит наша жизнь. Но сколько стоит, мама, подарить ее, скажи?» — поет Колдун в своей новой песне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Колдун попробовал себя в роли работника цирка.