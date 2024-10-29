Самолет P-8 Poseidon опасно сблизился с российским Су-35 над Средиземным морем

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

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Столкновения удалось избежать благодаря профессиональным действиям летчика ВКС РФ.

Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon коалиции во главе с США совершил опасное сближение с российским истребителем Су-35 ВКС России над восточной частью Средиземного моря. Об этом заявил заместитель главы Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии капитан первого ранга Олег Игнасюк.

«Российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно принял необходимые меры для предотвращения столкновения», — отметил он.

Игнасюк также добавил, подобными действиями авиация международной антитеррористической коалиции во главе с США лишь обостряет обстановку в небе над Сирией. И это происходит не первый раз.

К примеру, за сутки было зафиксировано 11 нарушений авиацией правил использования воздушного пространства Сирии двумя истребителями F-15 (по два раза), F/А-18 и самолетом радиотехнической разведки и наблюдения МС-12W.

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