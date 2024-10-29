Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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Ощущение ложной значимости не делает артистов счастливыми, уверена певица.

Певица Татьяна Буланова никогда не болела звездной болезнью. Этим она поделилась с корреспондентами 5-tv.ru на фестивале «Имена России» в Государственном Кремлевском дворце. По мнению артистки, успех не может быть вечным.

«Я теоретически могу понять, что это (звездная болезнь — Прим.ред). Но у меня, слава богу, этого никогда не было. И я объясню, почему: мне всегда кажется, что успех приходящий и переходящий. И ничего в жизни не бывает вечного и навсегда. Да, я сегодня записала какую-то песню, да, я сегодня на вершине. Но все очень не надолго. Через какое-то время это пройдет», — объясняет певица.

Татьяна Буланова отметила, что звездная болезнь — это признак «внутренней пустоты» человека, которую он пытается заполнить ощущением ложной значимости. На российской эстраде таких людей достаточно, считает артистка. И все они, по мнению, несчастные, поскольку им будет очень тяжело, когда их слава пройдет.

Причиной такой болезни, как считает певица, может стать окружение человека, которое будет пытаться втереться в доверие ради своих целей, и «льют в уши». Но артисту всегда важно помнить, что у всего есть свой конец.

«Время пройдет — тебя забудут. Это никогда вечным не бывает», — уверена знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что молодой муж Булановой закрывает часть бизнеса.