Бесноватое шоу: в Германии зрителей стошнило от эротической оперы с монахинями

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И все это не в каком-нибудь закрытом немецком ночном клубе, а на подмостках Государственной оперы Штутгарта.

Постановка настолько провокационная, что авторам удалось поразить даже подготовленного немецкого зрителя. Ведь на сцене — голые актеры, оргии, лужи крови. Чтобы понять, зачем все это, в государственный оперный театр сходил европейский обозреватель «Известий» Виталий Чащухин.

Абсолютно голые монахини, оргии на распятье — не просто радикальная, а оскорбительная пародия на Святую мессу. В каждом действии — сцены сексуального характера. И все это не в каком-нибудь закрытом немецком ночном клубе, а на подмостках Государственной оперы Штутгарта под аккомпанемент симфонического оркестра.

Конкретно этот театр начинается с предупреждения о содержании скандальной оперы. И плоть, и кровь, и какофония звуков. Пожалуй, первый случай, когда на музыкальную постановку в гардеробе раздают беруши (это бесплатно).

Но вместо этого немецкая публика еще и с биноклем в зал приходит, чтобы уж как следует все это разглядеть: голая карлица играет папу Римского, такая же обнаженная актриса — в роли Христа. Кого-то тошнит, а кто-то выбегает из зала и буквально валится с ног.

Возле Штутгартского театра теперь в обязательном порядке дежурит неотложка и полиция. Христианские фундаменталисты в Германии грозят расправой над режиссером и всей труппой, задействованной в этом откровенном богохульстве. Возле здания оперы — протестная демонстрация, коллективный молебен и буквально обряд изгнания беса со сцены.

Автор секс-оперы — Флорентина Хольцингер, известная своей манией обнажать не только душу актеров и заставлять их испытывать настоящую боль.

«К какой группе людей ты тяготеешь: совсем избегать боли или получать от нее удовольствие?», — спрашивает ведущая.

«Посередине. Скорее, боль — это необходимое зло», — ответила Хольцингер.

Несмотря на протесты, в оперу Штутгарта — нескончаемый поток публики. Перед каждым новым показом буквально очередь выстраивается.

А кто-то в обличии монахини, наоборот, не теряет веры отговорить от кощунства: «Спасите ваши души. Не заходите внутрь. Эти женщины — зло. Я прошу вас».

Но если бы к этим голосам еще кто-то прислушивался.

«Я прекрасно осознаю, что я буду смотреть», — говорит будущая зрительница.

Театральная паства — в восторге. Вот именно, что в безумном.

«Нам очень понравилось, мы не понимаем, откуда столько критики, например, по поводу крови. Критика определенно преувеличена», — рассказывает зрительница по имени Ангела.

И еще неизвестно, что больше шокирует — происходящее на сцене или то, как в итоге почти полуторатысячный зал аплодирует стоя.