Два алабая едва не загрызли школьника в Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Евгения Новоженина; 5-tv.ru

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Ребенок находится в больнице с тяжелыми ранениями.

Подробности жуткой истории из Петербурга, где два алабая едва не растерзали 11-летнего мальчика. Школьник полез на стройплощадку, там на него набросились псы. Это уже съемки, сделанные на нагрудную камеру приехавшими по вызову полицейскими. Ребенок каким-то чудом убежал от собак и забился в канаву. Они как могут ему объясняют, что все страшное позади.

Все произошло на территории строящегося медицинского центра. По всему забору и на воротах объявления о том, что там собаки. Но в интервью с «Известиями» местный охранник рассказал, что эти предупреждения никогда не пугали школьников, они часто забирались на стройку.

В этот раз, как он утверждает, собак он задержал, и на детей никто не бросался. Однако пострадавший школьник сейчас в больнице с тяжелыми ранениями. А по факту нападения уже возбуждено уголовное дело.

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