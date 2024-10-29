Это признак: три причины, почему мы утром видим свое лицо опухшим

Фото: www.globallookpress.com/Ralf-Udo Thiele

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Подобное отражение в зеркале может быть следствием не только употребления соленой пищи вечером, но и проблем со здоровьем.

Утренние отеки на лице могут быть следствием заболеваний. Об этом рассказал «Радио 1» врач-невролог Военно-медицинской академии Павел Хорошев.

Одна из причин такого вида по утрам может быть связана с тем, что у человека существенно увеличился объем циркулирующей крови. Если говорить проще, то он мог накануне съесть много соленого.

По словам специалиста, в таком случае предпринимать какие-либо меры по выведению жидкости из организма не стоит. Наше тело само знает, когда именно и сколько жидкости ему нужно сбросить.

Также отек может быть одним из признаков аллергии.

«В этом случае отеки сопровождаются нарушением дыхания. Если у человека есть отек лица, сопровождающийся даже легким нарушением дыхания, очень важно понять, после какого продукта это произошло, и исключить этот продукт из рациона. Потому что следующая аллергическая реакция может быть смертельной. Всякий раз выраженность аллергической реакции возрастает. Человек просто не сможет дышать», — объяснил врач.

Кроме того, отек лица может говорить о заболевании почечной ткани, что не является такой уж редкостью, уверяет Хорошев. По словам невролога, если отек держится больше трех дней, необходимо обратиться в медицинское учреждения для обследования. Это поможет избежать проблем со здоровьем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие витамины нужны человеку в осенне-зимний период.