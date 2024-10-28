«Не там много говорим»: Боррель сделал неожиданное признание об Украине

Боррель признал, что конфликт на Украине отошел на Западе на второй план

Фото: © РИА Новости/ Стрингер

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Глава евродипломатии отметил, что война продолжается с той же интенсивностью.

Глава внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель считает, что для Запада конфликт на Украине отходит на второй план. Об этом дипломат рассказал в эфире испанской радиостанции RNE.

«Мы уже не так много говорим о (конфликте. — Прим. ред.) на Украине, как если бы она закончилась, но нет, уверяю вас, она не закончилась, она продолжается — и продолжается с той же интенсивностью», — объяснил Боррель.

По его мнению, снижение разговоров об Украине на Западе объясняется ситуацией на Ближнем Востоке, на которую обращено большее внимание. Боррель добавил, что мир будет жить «на грани искры, которая вызовет еще больший пожар», пока там идут боевые действия.

В августе политик заявлял, что Евросоюз является частью конфликта на Украине, и исход российской спецоперации по защите Донбасса будет определять геополитическое будущее Европы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель МИД РФ Захарова опровергла заявление Владимира Зеленского о якобы прошедших переговорах с РФ.