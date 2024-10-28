Опасные связи: как секс может привести к раку горла

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Врачи бьют тревогу: считавшаяся возрастной и редкой карцинома гортани значительно «помолодела» и стремительно распространяется.

Британские специалисты назвали оральный секс одним из факторов риска развития рака горла наряду с курением, лишним весом и наследственностью. Об этом пишет «Доктор Питер» со ссылкой на данные крупнейшей независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK.

Отмечается, что так называемая карцинома гортани раньше относилась к сравнительно редким диагнозам и считалась угрозой в первую очередь для курильщиков и людей старше 65 лет. Однако последние данные указывают на рост случаев заболевания и снижение возраста пораженных им пациентов. Так, в период с 1993 по 2019 год число заболевших карциномой гортани жителей Великобритании увеличилось на 60% среди женщин и на 34% среди мужчин в возрасте от 25 до 49 лет.

При этом среди факторов риска рака горла врачи особенно выделяют вирус папилломы человека (ВПЧ), которым можно заразиться во время секса, в том числе орального. В публикации подчеркивается, что вирусом могут быть вызваны 70% случаев рака горла. Причем у людей, имеющих несколько партнеров для орального секса, риск развития рака горла в девять раз выше.

В связи с этим специалисты бьют тревогу и напоминают, что ВПЧ — наиболее распространенная вирусная инфекция, передающаяся половым путем. Риск подхватить ее есть и через общее полотенце, так что не стоит забывать о правилах личной гигиены.

Также нужно помнить, что вирус не лечится, однако от него можно привиться. Особенно это стоит сделать женщинам, ведь ВПЧ может провоцировать еще и рак шейки матки.

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