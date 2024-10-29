Джо Байден досрочно проголосовал на выборах президента США

Фото: www.globallookpress.com/Chris Kleponis - Pool via CNP

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Действующий глава государства посетил избирательный участок в штате Делавэр.

Действующий президент США Джо Байден досрочно проголосовал на выборах главы государства. Об этом сообщает телеканала CNBC со ссылкой на Белый дом.

Байден посетил избирательный участок в штате Делавэр, где находится его резиденция. За кого он отдал голос — неизвестно, хотя догадаться можно. Причину своего поступка он также не пояснил.

По данным лаборатории электоральных процессов университета Флориды, уже более 43 миллионов американцев проголосовали на досрочных выборах.

Выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки без разъяснения причин. В противники республиканцу Дональду Трампу глава государства определил кандидата от Демократической партии, вице-президента Камалу Харрис. Теперь между ними развернулась настоящая борьба за место главы государства.

Ранее 5-tv.ru писал, какие методы используют Трамп и Харрис на пути к победе.