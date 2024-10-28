«Люди прибывают»: митинг против итогов выборов в парламент начался в Тбилиси

Митинг против итогов выборов в парламент начался в Тбилиси

Фото, видео: Reuters/Irakli Gedenidze; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Оппозиция привезла в центр города сцену и большое количество звукоусилительного оборудования — акция обещает быть серьезной.

В Тбилиси начинается акция протеста против итогов прошедших парламентских выборов. В центр города, на площадь перед парламентом, прибывают сторонники оппозиции. Об этом с места событий передает корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Люди все прибывают и прибывают. Все ждут выступлений ораторов», — сообщил он.

Грузинские власти пока не препятствуют проведению мероприятия. Небольшой инцидент произошел только во время подготовки акции, когда на площадь привезли сцену и звуковую аппаратуру: полиция сначала запретила их установку, однако затем отменила свое решение.

Судя по большому количеству звукоусилительного оборудования, оппозиция достаточно серьезно готовилась к акции протеста, отметил корреспондент «Известий».

Обстановка в Тбилиси постепенно накаляется. После объявления результатов парламентских выборов, свидетельствующих о победе правящей партии «Грузинская мечта», президент страны Саломе Зурабишвили заявила о якобы украденных голосах избирателей и объявила об акциях протеста, начиная с 28 октября. Ее поддержали представители четырех оппозиционных партий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословными обвинения в адрес России во вмешательстве в парламентские выборы в Грузии.