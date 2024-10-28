Отказался приходить? Обвиняемый в домогательствах Жерар Депардье не явился в суд

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

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Что стало тому причиной?

Французский актер Жерар Депардье не явился на суд по делу о предполагаемых сексуальных домогательствах, сообщил журналистам его адвокат Жереми Ассус. По его словам, причиной стало состояние здоровья артиста.

«К сожалению, врачи запретили Депардье сегодня явиться в суд, но они отметили, что при соответствующем лечении он сможет явиться через шесть месяцев. Мы попросим об отсрочке на шесть месяцев, чтобы он мог предстать перед уголовным судом», — сказал он.

По словам адвоката, актер намерен предстать перед уголовным судом, чтобы защитить себя. Также у стороны защиты Депардье есть более восьми свидетелей, которые могут подтвердить, что представленная обвинителями версия — ложная.

В конце апреля 2024 года сообщалось, что Депардье арестовали по подозрению в сексуальных домогательствах. Обвинения против актера выдвинули две женщины: ассистент режиссера фильма «Маг и сиамцы» (эпизод относится к 2014 году) и декоратор картины «Зеленые ставни» (2021). Вечером того же дня актера отпустили из-под ареста и вручили ему повестку в суд. Всего же в сексуальных домогательствах актера обвинили 13 женщин.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Депардье угодил в скандал с рукоприкладством.