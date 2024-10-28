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Ему было 49 лет.

Умер российский актер театра и кино Юрий Пономаренко. Как стало известно 5-tv.ru, тело артиста нашли в его квартире на севере Москвы.

Как сообщает источник, смерть носит естественный характер, признаков насилия не обнаружено. Актеру было 49 лет.

Юрий Пономаренко родился 7 марта 1975 года. Окончил Екатеринбургский театральный институт. Российскому зрителю известен благодаря сериалам «Глухарь» и «Морозова». Сыграл одну из главных ролей в 24-серийной ленте «Суд». Также снимался в эпизодах в ленте «Дальнобойщики» и «Дикий-3».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что актер из сериала «Сваты» Максим Шпаковский погиб в ДТП.