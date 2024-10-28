«Я чувствую себя изнасилованной»: Лерчек пережила страшную травму

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Полуобнаженная знаменитость была прикованной к столу.

Блогер Валерия Чекалина, известная по псевдониму Лерчек, заявила об «изнасиловании». Об этом стало известно из личного блога в сети экс-жены футболиста Павла Мамаева инфлюенсера Аланы.

Все дело в том, что во время прохождения испытания на одном из реалити-шоу в трусы к Чекалиной залез таракан. Она просила ведущих остановить состязание и вытащить насекомое из нижнего белья, но они отказали.

Через время к маленькому шалуну присоединился его товарищ, и тараканов в трусах Валерии стало уже два. Она с мужеством, но в состоянии сильнейшего стресса, завершила испытание, ответив на все необходимые вопросы, а после еще долго отходила от случившегося.

«Кто-то вообще проверяет эти испытания? Почему нельзя было заклеить там тейпом? Я чувствую себя униженной, изнасилованной», — рассказала Лерчек в слезах.

Примечательно, что Валерия проходила состязание в экстремально коротких шортах и топе по требованию организаторов проекта. Испытание заключалось в том, что участника приковывают к столу цепями и высыпают на него тараканов, скорпионов и крыс, а потом задают 20 вопросов. Необходимо ответить на все, несмотря на стресс. Только после этого можно уйти.