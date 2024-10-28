«Просыпается с одной мыслью»: каких женщин избегает Бен Аффлек

Фото: www.globallookpress.com/Hubert Boesl

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Голливудский актер, не так давно переживший тяжелый разрыв с Дженнифер Лопес, открыт для новых отношений. Однако не каждая красавица сможет его покорить. У кого точно нет шансов?

Актер Бен Аффлек решил не встречаться с девушками, которые пьют алкоголь. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на источник, близкий к знаменитости.

Инсайдер утверждает, что Аффлек сам долгое время боролся с зависимостью от спиртного, поэтому не хочет связываться с девушками, которые имеют подобные пристрастия. Да и сам актер хочет оставаться без промилле в крови.

«Бен пытается избегать новостей, но разговоры о возобновившихся проблемах с алкоголем дошли до него. Как любой бывший алкоголик, Бен просыпается с одной целью: остаться трезвым», — говорится в материале.

Аффлек на так давно расстался с певицей Дженнифер Лопес. Их роман начался в начале 2000-х. Пара была обручена, но до свадьбы дело так и не дошло. В 2021 году влюбленные возобновили отношения, в 2022-м поженились. А в августе текущего года пара подала на развод. Как утверждают звезды, они решили расторгнуть брак из-за непримиримых противоречий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Аффлек живет после развода с Лопес.