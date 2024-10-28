«Очень неприятная ситуация»: жена Ивлева решилась рассказать об онкологии

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Блогер призналась, что сама довела себя до такого состояния.

Супруга шеф-повара Константина Ивлева, Валерия, в беседе с порталом «Страсти» рассказала подробности о том, как в недавнем прошлом пережила онкологию. Женщина поделилась, что в тот период у нее был молодой человек, и первые симптомы болезни она приняла за признаки беременности.

«Проблемы со здоровьем у меня были в 2016–2017 году. Как раз в начале 17-го года у меня был последний курс химиотерапии. Почему я решила об этом рассказать? Ну, во-первых, я не вижу в этом ничего такого, что нужно было скрывать. Люди все болеют, кто-то посерьезнее, кто-то менее серьезно, но это в любом случае всегда очень неприятная ситуация», — сказала она.

Ивлева считает, что онкология отчасти является психосоматическим заболеванием. — это не доказано, но является предметом многих исследований. По словам блогера, она сама себя довела мыслями и отношением к различным ситуациям до такого состояния. Супруга шеф-повара надеется на то, что может помочь людям рассказами о своем опыте, а также имеющимися знакомствами с врачами, которые спасли знаменитость.

«И у меня уже были такие ситуации, когда девчонки писали мне, спрашивали в какой больнице я лечилась, к какому врачу стоит обратиться и так далее. И я не вижу в этом абсолютно ничего такого», — добавила Ивлева.

Кроме того, блогер поделилась, что ее совершенно не тяготит публичная жизнь, а даже наоборот. Утаить что-то тоже можно, если есть такая цель. Правильно выстроенный образ жизни и общение с людьми поможет находиться в комфорте любому человеку — как публичному, так и не особо. Такие правила, считает Ивлева, работают всегда.

Об избраннице Ивлева Валерии Куденковой публика узнала в 2020 году. В 2021-м влюбленные поженились, а еще через год стали родителями девочки, которую назвали Вероникой.

У повара также есть дети от предыдущего брака — Матвей и Маруся. С первой супругой Марией Константин прожил 23 года.

Валерия Ивлева провела полтора месяца в онкоцентре, где она прошла семь курсов химиотерапии. В результате усиленного лечения болезнь отступила. Причем врачи не давали ей больших шансов на беременность, но та не теряла надежды, и в апреле 2022 года родила дочь.

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