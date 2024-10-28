«Это поможет»: курильщикам назвали продукты питания, которые избавят от вредной привычки

Фото: www.globallookpress.com/Arne Dedert

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Никотиновая кислота в еде не вызывает привыкания.

Продукты с содержанием никотиновой кислоты помогут бросить курить. Об этом в беседе с NEWS.ru заявила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева.

Согласно информации диетолога, никотин в маленькой дозе — это витамин PP. Он содержится в растительной пище, например, в баклажанах, картофеле, помидорах и не вызывает привыкания.

«Есть такое мнение, что если человек хочет бросить курить и его рацион будет состоять из продуктов, в которых содержится никотиновая кислота, то это поможет ему быстрее побороть вредную привычку», — объяснила диетолог.

По словам Писаревой, нельзя точно утверждать, что подобные продукты могут оказать положительный эффект в борьбе с этой привычкой, ведь исследований данного метода не проводилось.

«Никотиновая кислота из продуктов питания не вызывает привыкания, как, например, в сигаретах, в которых никотин содержится в больших объемах», — добавила она.

Также есть утверждение, что курение в большей степени вредит женскому здоровью — у представительниц прекрасного пола возникает рак груди. Среди курящих женщин онкология встречается чаще.

Ранее 5-tv.ru писал, что курение также может спровоцировать болезнь Альцгеймера.