Агрессия и равнодушие к любимым занятиям: первые признаки начала деменции

Врач Готина: апатия и раздражительность могут быть первыми симптомами деменции

Фото: www.globallookpress.com/kati

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Коварная болезнь проявляется несвойственными для себя симптомами.

Апатия, раздражительность и агрессия могут быть первыми признаками деменции. Об этом рассказала изданию Газета.ру врач-гериатр, главврач реабилитационного центра для пожилых людей Алиса Готина.

По словам эксперта, у болезни выделяют три степени тяжести: легкую, тяжелую и умеренную. Деменция может довольно быстро прогрессировать, приводя к инвалидности. Поэтому важно как можно раньше диагностировать заболевание.

Легкая форма деменции может сопровождаться несвойственными человеку апатией, раздражительностью, агрессией и равнодушием к ранее любимым занятиям, утверждает специалист.

«Легкая форма деменции проявляется тем, что у человека сокращается круг общения и интересов, но при этом сохраняется независимость в повседневной жизни, при когнитивной деятельности могут требоваться напоминания и применение способов запоминания, помощь при освоении новой информации, решении финансовых вопросов, чаще всего имеет место сенильное изменение личности, обострение личностных черт», — пояснила Готина.

Врач уверена, что на этом этапе человек может жить самостоятельно, не нуждаясь в постоянной опеке. Изменения в памяти пока не оказывают сильного влияния на его повседневность.

Средняя продолжительность жизни при таком диагнозе составляет от пяти до восьми лет. Однако если вовремя поставить диагноз, начать интенсивное лечение и поддерживать активную работу мозга, то можно продлить жизнь пациента до 20 лет, уверяет эксперт.

Сенильное изменение личности или старческая деменция — быстрое старение головного мозга, характерное для людей в пожилом возрасте.

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