«Другой не становится»: почему Бобровая луна получила такое название

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Она взойдет над Россией уже в ночь с 15 по 16 ноября.

Бобровая луна не имеет никаких особенностей, а является обычным полнолунием. Об этом в беседе с aif.ru рассказал руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Он отметил, что полнолуние россияне смогут наблюдать с 15 на 16 ноября, и в этот период никаких аномалий не ожидается.

«Луна каждый месяц достигает полного размера. Это естественный процесс, с Луной все в порядке, она никакой другой не становится. Название Бобровая луна — это просто название, и ничего особенного не отражает», — подчеркнул он.

Согласно данным из открытых источников, есть две версии происхождение такого названия: первая — американцы ставили ловушки на бобров в ноябре, а вторая — повышенная деятельность бобров, которые строили зимние плотины. По словам Богачева, подобные названия можно придумать на каждое полнолуние, в этом нет ничего сверхъестественного.

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