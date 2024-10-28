Карьера на грани: певица Адель теряет слух из-за болезни

Фото: AP/TASS

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Артистка сравнила боль от перенесенного недуга с родами.

Певица Адель частично потеряла слух на левое ухо. Об этом сообщило издание Mirror.

Артистка во время купания в открытом водоеме занесла в ушной канал редкую бактерию, которая вызвала воспаление. Из-за неочевидности случившегося, ей не сразу подобрали верное лечение, и первый назначенный антибиотик не помог. Когда терапию сменили, начались улучшения, но было уже поздно. Способность слышать нарушилась.

«У меня никогда такого не было. Это самое болезненное, что когда-либо со мной случалось. Это было хуже, чем роды», — вспомнила Адель те дни, когда принимаемый препарат не помогал.

Певица также поделилась, что терпеть было настолько сложно, что она подумывала отрезать себе ухо, лишь бы избавиться от мучений. К счастью, новое лекарство помогло раньше, чем случилось страшное. Однако теперь звезде придется взять длительную паузу в работе для восстановления пострадавшего органа.

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