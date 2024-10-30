«В небольшом диапазоне»: какие факторы влияют на риск развития инсульта

Фото: www.globallookpress.com/Erik Reis - IKOstudio

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Магнитные бури и чрезмерное употребление алкоголя оказывают прямое влияние на плохое самочувствие.

Период магнитных бурь и чрезмерное употребление алкогольных напитков повышает угрозу инсульта. Об этом в беседе с KP.RU рассказала кардиолог Наталья Гаврилюк.

Она отметила, что многие люди списывают свое плохое самочувствие на магнитные бури, но причины могут быть в другом — стресс, недосыпание, поднялось давление. Однако есть точные данные, что на сосуды и мозговое кровообращение влияют перепады атмосферного давления и температур. Даже было проведено исследование на нейрохирургических пациентах, которым устанавливали датчики в желудочки мозга.

«Оказалось, что у таких тяжелых больных есть прямое влияние атмосферного давления на внутричерепное. То есть существуют люди, которые реагируют реальным ухудшением самочувствия на изменение внешнего давления даже в очень небольшом диапазоне», — подчеркнула Гаврилюк.

Что касается употребления алкоголя, то здесь врач ставит запрет на любое количество спиртного. Она аргументирует это, ссылаясь на статистику многолетних наблюдений за большим количеством людей, регулярно употребляющих спиртное.

«Когда исследователи разбивают участников на группы, то выясняется: как правило, совсем не употребляют алкоголь те, кто уже серьезно болен. Потому и кажется, что умеренное употребление как будто снижает риски (на самом же деле люди из этой группы позволяют себе спиртное время от времени, поскольку изначально здоровее)», — отметила она.

Гаврилюк утверждает, что чем реже человек употребляет спиртное, тем ниже риски инфарктов и инсультов, а также нет защитного эффекта для сосудов от алкоголя.

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