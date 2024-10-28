Без лекарств и врачей: как избавиться от насморка в домашних условиях

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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В отличие от капель, этот способ не вызывает привыкания.

От назойливого насморка можно избавиться с помощью специальной терапии. Об этом изданию aif.ru рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

По словам специалиста, в большинстве случаев насморк проходит и без лечения, однако специально для тех, кто желает избавиться от раздражающего симптома побыстрее, есть целый ряд советов.

В первую очередь, нужно понять природу насморка — он возникает из-за того, что надпочечники выделяют излишний адреналин, который попадает в носовые раковины. Если тут же впрыснуть в нос капли — естественный процесс нормализации процессов в организме может нарушиться, из-за чего впоследствии тело не захочет справляться самостоятельно.

Альтернативой же каплям служит так называемая отвлекающая терапия. Начать стоит с промывания носа солевыми растворами — важно не переусердствовать и не сделать себе больно. Лучше всего использовать для этого специальные баллоны с морской водой, которые продаются в любой аптеке. Саму процедуру стоит проводить три раза в сутки, но не дольше пяти дней подряд.

Далее можно подключить противоотечные препараты от аллергии — они нацелены на облегчение отека в носовых раковинах, что значительно способствует свободному дыханию. Также вам могут помочь мочегонные средства, однако прибегать к ним стоит только в случае очень сильного насморка и ни в коем случае не использовать их на постоянной основе. Важно помнить, что многие лекарства вызывают зависимость, поэтому использовать их нужно с умом.

Эксперт советует попробовать народные средства, такие как парение ног в теплой воде — это поможет перераспределить кровоток и облегчить дыхание. Также не забывайте больше двигаться, так как это тоже разгоняет кровь и улучшает самочувствие.

Помимо всего прочего, эксперт посоветовал внести коррективы в свой рацион — соленая пища задерживает воду в организме и замедляет процесс выздоровления.

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