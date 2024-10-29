Паспорт с пенсией украли у 93-летней актрисы из «Брата» в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

В Петербурге неизвестные украли у 93-летней актрисы Лидии Доротенко, сыгравшей в фильме «Брат», паспорт с деньгами. Об этом сообщил 5-tv.ru источник.

О пропаже актриса сообщила накануне. При этом сам инцидент произошел около двух недель назад. Как рассказала Доротенко, 14 октября она посетила почтовое отделение и оставила документ с 30 тысячами рублей на стойке регистрации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Крыжа».

Доротенко большую часть своей жизни посвятила работе на «Ленфильме». Она запомнилась зрителям по роли соседки по коммунальной квартире в фильме «Брат». В ее фильмографии десятки эпизодических ролей, включая сериалы «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Краснодарском крае мужчина ранил полицейского, отобрал у него оружие и скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.