От химических опытов до глубин истории: как Петербург становится детской туристической столицей

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Музеи и экспозиции города на Неве готовы удивлять самых маленьких и любознательных посетителей.

У школьников уже начались осенние каникулы и многие российские семьи проведут их в Северной столице, чтобы не только отдохнуть, но и занять своих детей с пользой. Их ждут музейные маршруты, игровые экскурсии, мастер-классы и не только. Эксперты говорят о небывалом буме детского туризма, а Петербург уже становится его столицей. В этом убедилась корреспондент «Известий» Наталья Оскерко.

Для малышей — джинн, для старшеклассников — экзотермическая реакция. Но в восторге от эксперимента и те, и другие. Химия, которую не покажут в школе, — часть детской программы в Парке чудес.

«Я сама, когда была маленькая, ходила на подобные эксперименты, и я вот посмотрела, подумала, что мой любимый предмет в школе будет химия! Надеюсь, что маленькие дети тоже на это смотрят и готовятся к старшим классам», — говорит профессор Парка чудес Анна Шорина.

Артиллерийский музей — место, где совместили прошлое и настоящее: играют в рыцарей и ракетчиков на боевом дежурстве. При том, что это — один из самых «взрослых» музеев Северной столицы. Его экспозиция приобрела свой нынешний вид еще полвека назад. Но и здесь для школьников — отдельные программы.

«Адаптировать совершенно взрослую и достаточно сложную для восприятия экспозицию на детей была задачей непростой. В первую очередь, искалось на экспозиции то, что ребятам показать, чтобы было понятно наглядно, и во что с ними, ну если так можно выразиться, поиграть прямо на экспозиции в музее», — говорит научный сотрудник Музея артиллерии, инженерных войск и связи Юрий Жмодиков.

Дети играют в кузнецов, авиаторов, врачей, ученых. Вместе с мамами и папами тушат пожар, пекут хлеб, готовят мороженое и шоколад. Для самых маленьких туристов в Петербурге — десятки необычных предложений, которым даже Москва позавидует.

Детский туризм — пока что восходящий тренд, но уже очень востребованный. За девять месяцев этого года Петербург посетили почти пять миллионов семей с детьми, это больше половины от всего турпотока Северной столицы. Даже деловой туризм в этом году остался далеко позади.

«Это говорит о том, что Петербург научился удивлять подрастающее поколение. Мы понимаем, что Петербург воспринимается семьями, как город, в котором воспитывается культура любви к Санкт-Петербургу, к нашей стране», — говорит временно исполняющий обязанности председателя Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Нана Гвичия.

Появились даже первые туристические агентства для детей. Мари начала разрабатывать экскурсии ради своего сына. Еще несколько лет назад ниша пустовала, сейчас — конкурентов немало. Как, впрочем, и клиентов: в среднем две тысячи экскурсантов в месяц, и это в низкий сезон.

«Очень хотелось показать детям настоящий мир. Как это работает, почему это работает. Очень здорово, что у нас сменился тренд на семейность. И зачастую для родителей это такое, может, оправдание, то, что мы идем показывать что-то ребенку, но на самом деле у нас всегда говорят отзывы о том, что интересно от трех, пяти, семи лет и до 99, потому что это правда», — говорит основатель проекта «Это Питер деткам» Мари Бурыйлев.

Детский туризм — это еще и очень прибыльно. Ведь во многие места без сопровождения взрослых не пускают, так что, как правило, к маленькому гостю прилагается еще один, а возможно и два посетителя.

Но если такие музеи и лаборатории, как один из самых больших зеркальных лабиринтов в Европе, изначально открываются специально для детей, то многие учреждения вынуждены подстраиваться на ходу, перекраивая уже давно существующие программы. Три самых популярных сейчас направления — профориентация, наука, история.

В Ленфильме, например, воссоздали кадры из фильмов о войне.

«Нам показывали мальчика, который тащил на себе пулемет. И у него этот ужас в глазах, просто хочется утонуть в его глазах, хотя это просто манекен», — говорит турист из Великого Новгорода Аркадий Филиппов.

В рейтинге самых популярных направлений в период школьных каникул Петербург — на втором месте. Еще с середины октября отели Северной столицы загружены почти полностью. И большая часть туристов, ожидаемо, семьи. Поэтому к самой насыщенной неделе Северная столица подготовилась: новые предложения для самых маленьких и любознательных есть даже у таких «взрослых» мест, как Эрмитаж, Царское село и музей Фаберже.