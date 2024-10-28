Страшные кадры: боевики ВСУ расправились с мирными жителями Часова Яра при эвакуации

Фото, видео: 5-tv.ru

Украинские неонацисты открыли огонь по людям, которые пытались покинуть город. Их не остановил даже поднятый гражданскими белый флаг.

В районе Часова Яра ВСУ устроили смертельную ловушку для беженцев, которые пытались выйти из охваченного боями города.

Неонацистов не остановил даже поднятый белый флаг. Они открыли огонь по безоружным жителям, которые направлялись на российскую сторону. Известно о шести погибших.

Кадры жестокой расправы — в репортаже корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

На кадрах видно, как несколько гражданских пытаются спастись из фронтового Часова Яра. Бойцы группировки войск «Южная» уже сбросили им с дрона рацию и координируют эвакуацию людей.

Их шестеро и собака. Идут с белым флагом и везут за собой на тележке скудный скарб. Но не успевают дойти до восточной переправы через канал Северский Донец — Донбасс, как ВСУ замечают их и начинают обстреливать.

Мина за миной, снаряд за снарядом. Люди забегают в ближайшее укрытие — это брошенный украинский блокпост неподалеку от уничтоженной телевышки с ретранслятором дронов ВСУ перед мостом, ведущим в микрорайон Канал — ту часть Часова Яра, которую контролируют российские войска.

Боевики не жалеют боекомплекта на мирных, пытаются уничтожить своих же граждан только за то, что те посмели бежать от боевых действий не в сторону Украины.

Люди попали в ловушку. И российские операторы БПЛА доставляют им воду и еду беспилотниками, сбрасывают прямо к укрытию. Видно, как пожилой мужчина выходит, смотрит на дрон ВС РФ, а потом забирает помощь.

Но враг — коварен и беспощаден. Он выбирает момент для удара. Но через какое-то время, не дождавшись, что люди снова пойдут к мосту, добивает их уже дронами-камикадзе. Одним и сразу же вторым.

По сообщению разведки, все шестеро гражданских погибли. Кадры, к сожалению, пополнят архивы очередного бесчеловечного преступления киевского режима в Донбассе.