Сбежавшие из липецкой ИК осужденные сделали подкоп на территории заброшенного цеха

Фото: 5-tv.ru

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Уже пятерых из шести беглецов удалось задержать.

Преступники, которые отбывали наказание в исправительной колонии (ИК) № 2 в Липецкой области и сбежали из нее, сделали подкоп на территории заброшенного цеха. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Длина тоннеля, по словам собеседника, составляет 37 метров. Преступники вышли на территорию цементного завода, двигались вдоль дороги. Первый выход из тоннеля находится в районе забора — между двумя заборами из кирпича и металлопрофиля. В этом месте проходит караул. Второй подкоп проходит через металлопрофиль колонии.

Фото: 5-tv.ru

Побег заключенных из липецкой колонии

О побеге шести заключенных стало известно утром 26 октября. На их поиски были брошены все правоохранительные силы региона. В отношении сотрудников колонии, которые допустили побег подопечных, возбудили уголовное дело о халатности.

К вечеру того же дня были задержаны пять сбежавших заключенных. Троих взяли в селе Петровское Тамбовской области — соседней с Липецкой. Поимка последнего арестанта — вопрос времени. Все опасные преступники осуждены за изнасилования и сбыт наркотиков.

Задержанных уже скоро этапируют обратно в колонию. Теперь к их срокам добавятся новые. Поиски шестого продолжаются.

Кроме того, стало известно, что сбежавшие из колонии под Липецком пытались укрыться в огороде жительницы села Петровское. Осужденные ломились во двор женщины.

Ранее 5-tv.ru писал, что полицейский сломал руку при задержании троих осужденных, сбежавших из ИК-2.