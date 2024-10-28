Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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ВСУ в ходе боев потеряли более 520 боевиков за сутки.

Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Цукурино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Цукурино Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Вместе с тем бойцы РФ нанесли поражение противнику в районах населенных пунктов Димитров, Александро-Калиново, Правдовка и Вишневое ДНР. Российские войска отразили 11 контратак ВСУ

В ходе боев ВС России ликвидировали свыше 520 боевиков ВСУ, а также уничтожили две боевые бронированные машины, три авто и тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства. Противник еще потерял одну гаубицы «Мста-Б», по две Д-20 и Д-30.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США признали армию России самой сильной в мире. ВС РФ возглавляют рейтинг, представленный американской медиакомпанией.