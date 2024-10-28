«Оркестр с неопытным дирижером»: врач опровергла популярный миф о белой горячке

Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Niehoff

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В каких случаях возникает это состояние и чем оно опасно?

Белая горячка — это тяжелое состояние организма, которое возникает не после сильного опьянения, а из-за резкого отказа от алкоголя. Об этом Lenta.ru рассказала врач-психиатр, психотерапевт Анна Корендюхина.

Иначе это состояние называется алкогольным делирием. Оно характеризуется тремором конечностей, галлюцинациями и невнятной речью. Обычно возникает через 48 часов после прекращения употребления спиртного у людей с хронической алкогольной зависимостью.

По словам Корендюхиной, из-за обильных возлияний происходит дисбаланс нейромедиаторов — химических соединений в организме, отвечающих за передачу сигналов внутри нервной системы. Отсюда и эффект при сильном опьянении, например, спутанность сознания и проблемы с координацией.

«Представьте, что ваш мозг — это оркестр, где разные отделы отвечают за разные функции. Алкоголь, попадая в организм, начинает управлять им, как неопытный дирижер. ГАМК — это „успокаивающий“ нейромедиатор, а глутамат — „возбуждающий“. Алкоголь подавляет ГАМК — словно затыкает рот „успокаивающим“ музыкантам», — объясняет эксперт.

Избыточное высвобождение глутамата и приводит к тяжелой форме белой горячки. Которая может быть опасна не только для здоровья, но и для жизни, если вовремя не обратиться к специалистам.

Ранее 5-tv.ru писал, как уже нарколог разобрал другие популярные мифы об алкоголе.