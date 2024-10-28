«Нехватка ультрафиолета»: какие витамины нужны человеку в осенне-зимний период

Тренер Волынкина: зимой и осенью жизненно необходимы витамины А, С и D

Фото: www.globallookpress.com/Helmut Meyer zur Capellen

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Специалист назвала вещества, без которых не обойтись с наступлением холодов.

Осенью и зимой человеку крайне необходимы такие витамины, как A, C и D, чтобы укрепить иммунитет. Об этом NEWS.ru рассказала спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина.

«В осенне-зимний сезон люди чаще всего испытывают дефицит витамина D из-за сокращения светового дня, идет нехватка ультрафиолета. Витамин C укрепляет иммунитет», — объяснила она.

По словам специалиста, также необходимо поддерживать достаточный уровень железа в крови. Этот показатель важен для гемоглобина. Кроме того, он помогает организму вырабатывать красные кровяные тельца, регулирующие температуру тела, и не мерзнуть.

Ретинол — витамин А — способен снять воспаление, также помогает не допустить разрушение печени, разъяснила Волынкина. В случае его дефицита могут появляться судороги в ногах, различные проблемы с кожей и волосами, а также может возникнуть нарушение сна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой продукт поможет восполнить все витамины осенью. Получить полезные вещества можно не только из лекарств и добавок, но и из привычной еды.