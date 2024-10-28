«Мы друг другу наговорили»: Крид унизил известную актрису

Актриса Анастасия Уколова не общается с Егором Кридом после ссоры между ними

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Рэпер очень нецензурно отреагировал на слова актрисы.

Звезда сериала «Комбинация» Анастасия Уколова не общается с рэпером Егором Кридом из-за его «ранимости». Об этом она рассказала в интервью ведущей Лауре Джугелии.

Отношения у артистов складывались непросто с момента знакомства. Они впервые встретились на пробах фильма, в котором играл Крид, и сразу не поладили, подкалывали друг друга.

Однако спустя время Уколова и Крид обсудили ситуацию, помирились и некоторое время дружили. Актриса даже снялась в одном из клипов рэпера. Но их хорошее общение быстро прекратилось.

Актриса Анастасия Уколова. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Всему виной Уколова назвала слишком ранимый характер Крида. Он обиделся на девушку после ее речи на его празднике по случаю дня рождения.

«На его дне рождении мне дали микрофон. И я вспоминала как раз историю, как мы с ним познакомились на пробах. И рассказывала, что мы на пробах с ним немножко зарамсили (поругались — Прим. ред.). Как-то я неосторожно выразилась и прямо рассказала, что мы там друг другу наговорили. И его это расстроило. Сказал: „Насть, ну зачем на дне рождении“. Я говорю: „Егор, да смешно же было, да классно“. Но его это задело расстроило и как-то мы перестали общаться», — поделилась Уколова.

После этого рэпер выпустил клип, в котором плохо отзывался о своей бывшей девушке певице Вале Карнавал. Актрисе это не понравилось. Она написала Криду, что он поступил неправильно. На фоне этого снова возник конфликт, и артист заблокировал Уколову в социальных сетях.

Но в Сети появилась реакция рэпера на это интервью. Он нецензурно назвал звезду сериала «Комбинация» лгуньей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Егор Крид опубликовал видео с разбитым в кровь лицом.