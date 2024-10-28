Покупателям квартир пообещали скидки из-за повышения ключевой ставки

Эксперт по жилью Белокуров: скидки на квартиры вырастут до 5% из-за решения ЦБ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Продавцы вторичного жилья все чаще готовы идти на уступки.

Повышение ключевой ставки до 21% может повлечь увеличение размера скидок на покупку вторичного жилья. Об этом изданию Газета.ру рассказал коммерческий директор сервиса покупки недвижимости Евгений Белокуров.

«Ожидается, что в некоторых крупнейших городах в ближайшей перспективе скидки могут увеличиться еще на 0,5-1 процентный пункт. В более долгосрочной перспективе повышение ключевой ставки направлено на охлаждение кредитования», — считает эксперт.

А вот резкого снижения цен на недвижимость россиянам пока ждать не стоит, так как чаще всего недвижимость приобретается для личного пользования, а не с целью инвестиций.

При этом может смягчиться повышение ипотечных ставок, так как жители РФ по-прежнему готовы покупать жилье с использованием крупных первоначальных взносов.

Центральный банк России поднял ключевую ставку до 21% несколько 25 октября. Глава ЦБ позже заявляла, что в 2025 году потребуется дальнейшее ужесточение кредитной политики для удержания роста цен, поскольку перегрев экономики страны оказался выше прогноза.

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