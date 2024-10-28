ФСБ пресекла деятельность подпольных оружейников в 39 регионах РФ 

ФСБ за два месяца пресекла деятельность подпольных оружейников в 39 регионах

Фото, видео: ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Было изъято более 300 единиц огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства.

Деятельность 124 подпольных оружейников была пресечена в 39 регионах России за август по сентябрь. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность 124 жителей из 39 субъектов страны, причастных к незаконному обороту средств поражения, а также восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — говорится в сообщении.

По адресам проживания нелегальных оружейников, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, прошли оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

В результате операции сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией изъяли 333 единицы огнестрельного оружия как отечественного, так и иностранного производства. Также изъято более 290 килограммов взрывчатки, 123 электродетонатора и более 633 тысяч патронов.

Кроме того, были закрыты 59 подпольных мастерских, занимающихся модернизацией оружия и производством боеприпасов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ФСБ накрыли 28 подпольных мастерских, где гражданское оружие переделывали в боевое. Задержания прошли в 48 регионах, в том числе в Петербурге и Москве.