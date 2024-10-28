Путин продлил главе СК Бастрыкину срок службы сверх предельного возраста

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Главе Следственного комитета летом исполнился 71 год.

Президент России Владимир Путин продлил срок службы сверх предельного возраста председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Соответствующее распоряжение главы государства обнародовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в документе.

Уточняется, что решение принято в соответствии с Федеральным законом «О Следственном комитете РФ». Александру Бастрыкину 27 августа исполнился 71 год. Следует отметить, что он занимает пост председателя СК с января 2011 года — с первых дней создания ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что принят закон о расчете военных пенсий в 2025 году. Соответствующий документ подписал Владимир Путин.