Не выиграл? Чем закончилось появление Тимоти Шаламе на конкурсе его двойников

Фото, видео: www.globallookpress.com/Hubert Boesl; 5-tv.ru

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Голливудский актер захотел сделать сюрприз поклонникам.

Актер Тимоти Шаламе появился на конкурсе своих двойников в Нью-Йорке, но не выиграл.

Один из самых известных в Голливуде молодых артистов решил порадовать поклонников. Появление настоящего Шаламе в толпе стало сюрпризом. Его тут же окружили фанаты. В итоге полиция приказала разойтись всем собравшимся и выписала штраф организаторам.

Оказалось, что конкурс не был согласован с властями. Но победителя все же выбрали, им оказался 21-летний житель Нью-Йорка в костюме Вилли Вонки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему коллеги Тимоти Шаламе называют его токсичным человеком. Оказывается, несмотря на то, что он считается «золотым мальчиком Голливуда», его характер далек от идеального. И на деле актер является не таким милым, каким его привыкли видеть на экранах миллионы поклонниц по всему миру.