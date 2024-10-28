Расписано по минутам: РЗСО «Ураган» поддерживает продвижение ВС РФ в районе Селидово

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Площадь поражения реактивной системы — шесть футбольных полей.

Наступление в районе Селидова проходит при поддержке расчетов РСЗО «Ураган». Мощное оружие, один залп которого накрывает площадь в шесть футбольных полей, помогает продвижению штурмовых отрядов.

Именно поэтому противник устраивают настоящую охоту за каждой боевой единицей. С подробностями — корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Установка РСЗО «Ураган» двигается на точку стрельбы. Наводчик уже устанавливает буссоль. Кроме шума двигателя, отчетливо слышен еще один звук — писк дрондетектора. Без этого прибора на фронте сейчас никуда.

Каждый выезд машины сопровождает специальный боец с устройством для фиксации дронов и ружьем. Смотрит за небом.

Время на позиции строго ограничено. У расчета все расписано буквально по минутам. Писк детектора дронов на фоне не дает медлить. Впереди также ждут наши бойцы.

ВСУ подтягивают постоянно свои резервы, задача «Урагана» — именно разбивать такие силы.

Позиция раскрыта. Наблюдатели с дрон-детекторами и ружьями особенно внимательны. Стрельба окончена, расчет сворачивается, уходит в укрытие. Последними вновь отправляются вновь бойцы-наблюдатели за небом.

«У меня, в основном, наблюдение за воздухом, при обнаружении довожу вышестоящему, при необходимости сам уничтожаю. Порядка радиуса в километре он обнаруживает», — говорит номер расчета РЗСО «Ураган» группировки войск «Центр» Филипп Легкодимов.

Иногда непросто понять, чей конкретно дрон в небе. Но на позиции для стрельбы проверять никто не станет, воспользуются ружьем.

«Ураган» — уже в укрытии, впереди — дозаряжание. Машина огромная, снаряды, естественно, также. Для заряжания используют специальную машину, вручную его, естественно, невозможно.

В этом расчете «Урагана» все на фронте с самого начала СВО.

«Во всех направлениях были. В последнее время нас FPV-дроны нас атакуют, поэтому номер расчета находится, у него „Булат“, ружье охотничье. То есть он постоянно находится на наблюдении. У нас первоначальная задача — мы работаем по тыловым районам, обеспечение какое-то, пехота, допусти», — рассказывает командир боевой машины РЗСО «Ураган» группировки войск «Центр» Алексей Груздев.

Площадь поражения полного пакета «Урагана» составляет шесть футбольных полей. Такие масштабы сейчас не нужны, в приоритете — точность, поэтому стреляют с интервалом в шесть секунд. Получается попадать прямо в цель, а за счет дальности — уничтожать крупные силы врага прямо во время прибытия.