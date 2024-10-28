Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

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Прошедший в Казани саммит БРИКС показал отсутствие недостатка в друзьях по всему миру, разделяющих цели Москвы.

Президент России Владимир Путин победил Запад, не позволив ему сокрушить экономику РФ с помощью санкций. Судьба Кубы и Венесуэлы не повторилась. Об этом сообщила китайская газета South China Morning Post (SCMP).

«Россия, оказывается, не Куба и не Венесуэла, экономика которой раздавлена американскими санкциями. <…> Быстрая экономическая реструктуризация и восстановление экономики страны были экстраординарными, хотя мало кто из западных политиков признает это», — говорится в публикации.

Путин не позволил изолировать Россию. Запад убеждал себя, что у РФ имеются «глиняные ноги», однако, на самом деле, все наоборот. Кроме того, журналисты упомянули прошедший в Казани саммит БРИКС. Как отмечается, в приветственном заявлении Путин обратился к главам государств и других высокопоставленных чиновников из 32 стран, в том числе из Египта, Эфиопии, Ирана и ОАЭ. В мероприятии участвовал также генсек ООН Антониу Гутерриш. Кстати, из-за этого президент* Украины Владимир Зеленский нахамил ему.

«Длинный список стран <…> выразили заинтересованность в вступлении, так что страны БРИКС теперь спорят между собой о том, кого и как быстро им следует принять», — подчеркнули авторы.

Указывается, что саммит БРИКС показал отсутствие недостатка в друзьях по всему миру, разделяющих те же цели. Хотя США и Евросоюз хотят представить картину таким образом, чтобы Китай был единственным крупным партнером России, но это не так. В то же время сильно пропиаренное «единство Запада рухнуло».

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Саммит БРИКС 2024 в Казани

С 22 по 24 октября в Казани проходил саммит БРИКС, на который прибыли главы 24 государств. Участие в мероприятии принимают лидеры Турции, Республики Сербской, КНР, Казахстана, Белоруссии, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ и других стран. Не смогли посетить саммит главы Бразилии, Кубы и Сербии.

Главной темой саммита стало обсуждение вопросов по созданию независимой платежной системы для стран БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл детали беседы Путина с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите БРИКС в Казани. Президент РФ в разговоре с китайским коллегой подтвердил, что наша сторона к переговорам по Украине готова.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.