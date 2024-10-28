Все еще не предел: смартфоны в России подорожали на более чем 12%

Известия: смартфоны в России в среднем подорожали на 12% в последние месяцы 2024

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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Среди причин повышения цен оказался и выросший курс доллара.

Стоимость смартфонов за первые девять месяцев этого года выросла в среднем на 12-15%, если сравнивать с тем же периодом 2023-го. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ритейлеров.

Средняя цена нового смартфона выросла с 21,2 до 23,9 тысячи рублей, если сравнивать с показателями прошлого года. Вместе с тем эксперты рынка ожидают и дальнейшее «умеренное» повышение стоимости гаджетов вплоть до Нового года. Однако уже в начале 2025-го ожидается стабилизация цен из-за снижения спроса после праздников.

Основных причин повышения цен оказалось две — рост курса доллара и ключевой ставки. Оба фактора в итоге привели к подорожанию смартфонов в магазинах, в том числе из-за увеличения стоимости логистики.

Источники «Известий» также указали самые популярные бренды смартфонов у россиян. Наиболее востребованными оказались: Redmi, Tecno, Samsung, Realme, а также Infinix.

При этом рост цен в первые несколько месяцев 2024 года отмечался и на ряд продуктов питания. Несмотря на это, эксперты заявляли о стабилизации стоимости товаров в последние несколько недель. Например, подешевели: апельсиновый сок, морковь, куриные тушки и прочее.

Ранее 5-tv.ru писал про успешный контроль за ценами на сливочное масло. До этого сообщалось, что его стоимость в некоторых случаях вырастала вплоть до 70%.