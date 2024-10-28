Иран лишился стратегического оборонного потенциала в результате израильских атак

Фото: www.globallookpress.com/ Ayal Margolin/JINI

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В ближайшие два-три года, по заверениям ЦАХАЛ, страна не сможет воспользоваться ракетами класса «земля-воздух».

Стратегический оборонный потенциал Ирана был уничтожен во время атаки на военные объекты страны, предпринятой Израилем на прошлой неделе. Об этом было заявлено в эфире радиостанции «Галей ЦАХАЛ».

«Атака уничтожила все стратегические оборонные возможности Ирана. То есть — все батареи зенитных ракет большой дальности. У Ирана было две таких модели — российская система С-300 и еще одна усовершенствованная модель иранского производства. Все батареи были уничтожены, как и радары дальнего обнаружения», — уточняется в сообщении «Галей ЦАХАЛ» в соцсетях.

Удар был настолько широкомасштабный, что, как заверяют в эфире радиостанции, Иран не сможет применить ракеты класса «земля-воздух» в ближайшие два или даже три года.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал, что три журналиста погибли при ударе Израиля по зданию на юге Ливана.