«Дети учат козу бодаться»: Оксана Самойлова показала видео с новым питомцем

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; Instagram*/samoylovaoxana; 5-tv.ru

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Семья рэпера Джигана в восторге от Мими, которую уже научили паре трюков. Правда, один из них — довольно опасный.

В семье рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) и блогера Оксаны Самойловой появился новый питомец — коза Мими. Ее обожают буквально все, особенно дочери и маленький сын пары. По словам многодетной мамы, животное принесло в их дом очень много счастья. Мими учится незатейливым трюкам и радует своими успехами.

Самойлова опубликовала видео, на котором козочка бегает за одной из ее дочерей, встает на задние копытца и пытается бодаться. Она носится по всему дому и настигает дразнящихся детей, вскакивая на диван. Модель смеется, но предупреждает ребят, которые научили Мими так делать, что однажды развлечение выйдет им боком.

«Дети учат Мими бодаться. Пожалеют, естественно, потом об этом, будет их гонять», — смеется блогер.

В саду Самойлова сама тренирует козу, учит прыгать через барьер. Пока не очень успешно, зато импровизированное препятствие в виде присевших детей Мими перепрыгивает с легкостью и энтузиазмом. Очевидно, живая преграда для нее куда интереснее. Животное спит в одной кровати с Оксаной и Джиганом, но скоро ей установят вольер, да непростой, а аж за 300 тысяч рублей.

Впрочем, для Мими звездам не жалко ничего. Рэпер называет ее «доча», она окружена любовью и вниманием всех новых хозяев. Ранее, писал 5-tv.ru, Оксана Самойлова прокомментировала покупку свитера за 79 тысяч рублей для своей ненаглядной козочки.

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