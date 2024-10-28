Центральную Россию завалит снегом

Фото, видео: 5-tv.ru

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На Русскую или Восточно-Европейскую равнину надвигаются три мощных циклона.

В начале ноября Центральную Россию и Поволжье накроют снегопады. Об ухудшении погоды предупреждают синоптики.

На Русскую равнину надвигаются сразу три мощных циклона. Жителей ждут резкие перепады давления и ураганный ветер. В Москве похолодание, гололедица и метель возможны на этой неделе. Высота сугробов может вырасти до 15 сантиметров.

Первые заморозки придут и в Санкт-Петербург, на дорогах образуется гололед. На Дальнем Востоке снег уже выпал. Осадки прошли в северных районах Приморья — деревья покрылись инеем, улицы побелели. А в Якутию пришли 20-градусные морозы, они продержатся до середины следующей недели.

Ранее 5-tv.ru писал, как изменится климат в России в ближайшем будущем. Главной причиной этого является ослабление ключевых течений в Атлантическом океане. В том числе речь идет о нарушении баланса температуры, плотности и уровня соли. Это приводит к замедлению Гольфстрима. Кроме того, в России вырастет и число опасных метеорологических явлений, преимущественно, в европейской части страны.