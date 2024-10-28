Основы беспилотных авиасистем: в российских школах и колледжах внедряют новый предмет

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Учащиеся охотно познают устройство дронов и основы пилотирования.

В российских школах и колледжах активно внедряют новый предмет, который вызывает неподдельный интерес учеников разных возрастов — основы беспилотных авиасистем. Детям рассказывают об устройстве дронов, в классах обучают сборке и управлению такой техникой. Самое интересное, что многим учащимся подобный навык помогает не только развиться технически, но и проявить предпринимательские качества. Тему продолжит корреспондент «Известий» Мурад Магомедов.

Теперь не физкультура и не труд. Любимый предмет в школе у многих с недавних пор — основы беспилотных авиационных систем. Новая дисциплина появилась в российских школах и колледжах.

В Южно-сахалинской средней школе старшеклассники помогают ученикам помладше осваивать азы управления дронами. Костя в 11 классе, он коптерами увлекся два года назад, настолько, что уже открыл собственную частную школу БПЛА.

«Я открыл свою школу, но в школе, получается, обучаю не я, а учитель, которого я нанял», — рассказывает одиннадцатиклассник Константин Кузьмичев, открывший свою частную школу БПЛА.

На уроках они учатся собирать и разбирать квадрокоптеры, ремонтировать их и, конечно, пилотировать. Дети сразу поняли — на этом можно заработать.

«Я хочу научиться собирать дроны и их продавать», — признается пятиклассник Никита Окладников.

Более восьми миллиардов рублей власти страны выделили на создание в школах и колледжах полноценных центров БАС — беспилотных авиационных систем. В 30 регионах закуплено все для учебного процесса — это и самые разные дроны, компьютеры, даже построены трассы для полетов.

Еще до начала учебного года лучшие специалисты со всей страны обучили школьных педагогов. В мае учителей командировали в Калугу на две недели — на экспресс-курсы по беспилотникам.

«У нас была теория, практика, полетные зоны, программирование. Также мы учились паять и всевозможные способы пользования данным аппаратом», — говорит Лидия Самусева, учитель дополнительного курса по БПЛА СОШ № 49 города Владимира.

В школах курс по беспилотникам пока преподается в рамках урока технологии или как дополнительные кружки. Зато колледжи в этом году впервые набрали студентов на эту специальность.

«Срок обучения по данной специальности — три года и десять месяцев, по выходу мы получаем специалиста с квалификацией», — объясняет Екатерина Валиева, заместитель директора Южно-уральского агропромышленного колледжа.

Беспилотники вертолетного типа и самолетного, гоночные и профессиональные, маленькие и гигантские. Вот, например — агродрон. Студенты учатся мониторить состояния посевов и удобрять поля с воздуха. Вся эта техника поступила в колледжи по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы».

«Мы можем поле проверить на грызунов, и пошел ли рост растений или нет. С помощью мультиспектральной камеры и нейросетей определяем эти места вместе со студентами», — говорит Виктор Шкуратов, руководитель центра практической подготовки в сфере беспилотных летательных систем.

В этом дагестанском колледже был большой конкурс на специальность Оператора беспилотника. Перспективы профессии огромны, даже если ты живешь в селе.

«Даже для пастухов полезно, чтобы они могли свое стадо найти. Сейчас люди просят запустить дрон, чтобы найти стадо и пойти к ним. Даже такие запросы бывают», — отмечает Бегаев Магомедамин, преподаватель Автомобильно-дорожного колледжа Республики Дагестан.

Сначала они летают на микродронах — их уронить не жалко, затем переходят к более крупным и дорогим моделям. Но, прежде всего, будущие операторы учатся пилотировать на компьютерах.

Колледж специально закупил для студентов мощные игровые компьютеры. Это симуляторы, которые помогают научиться управлять дронами. Вот так, влево, вправо… и можно не боятся разбить коптер. Играть на парах — это же мечта студента.

Сегодня операторы беспилотников входят в топ самых востребованных специалистов. Они нужны в МЧС — для мониторинга лесных пожаров и поиска людей. Энергетики уже активно применяют дроны для обнаружения оборванных проводов, геодезисты и нефтяники сканируют местность и создают 3D-модели.