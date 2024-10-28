Следственный комитет устанавливает обстоятельства массового ДТП в Петербурге

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водитель выехавшего на красный свет автобуса задержан.

Двое пострадавших в массовом ДТП в центре Петербурга остаются в стационарах. Остальным врачи оказали медпомощь и отпустили домой.

Авария произошла накануне на перекрестке Лиговского и Невского проспектов. Автобус проехал на красный и столкнулся с другим автобусом и двумя иномарками. По предварительным данным, предполагаемому виновнику аварии стало плохо за рулем. Водителя задержали. В офисе перевозчика прошли обыски, возбуждено уголовное дело.

Меж тем, большую опасность безопасности дорожного движения на дорогах Ленобласти представляют большегрузы. В последнее время там серьезно выросло число ДТП с их участием. И причина не только в нарушении правил. Все чаще к трагедиям приводит перевес. Даже лишние две тонны в кузове могут стоить жизни.

Другая проблема — быстрое разрушение дорог. Ежегодный ущерб трассам оценивают в триллион рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, что массовые аварии участились на дорогах России из-за непогоды и плохой видимости. «День жестянщика» уже успели отметить водители в десятках российских регионов.