В Дохе стартовали переговоры по сектору Газа

Фото, видео: www.globallookpress.com/Mahmoud Issa; 5-tv.ru

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Во встрече принимают участие представители США, Катара и Израиля.

Переговоры о прекращении огня в секторе Газа и возвращении заложников стартовали в столице Катара. Как пишет CNN со ссылкой на дипломатический источник, это первая встреча на высоком уровне за более чем два месяца.

Известно, что переговоры стартовали в Дохе накануне вечером. Участие принимают посредники из США и Катара, а также израильская сторона.

Так, по данным СМИ, возможную сделку обсуждают сейчас главы ЦРУ и Моссада. Также сообщается, что представители ХАМАС могут присоединиться, но на более позднем этапе.

На столе у переговорщиков — предложение Египта. Оно включает прекращение огня на 48 часов, в рамках которого будут отпущены четыре израильских заложника в обмен на палестинских заключенных, удерживаемых в еврейском государстве.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 35 человек погибли при израильском обстреле домов в секторе Газа.